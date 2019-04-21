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“الصحة” تنصح المعتمرين بأخذ الاحتياطات الصحية عند الحلاقة

“الصحة” تنصح المعتمرين بأخذ الاحتياطات الصحية عند الحلاقة
http://almnatiq.net/?p=719658
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاحتياطات الصحية عند الحلاقة بالنسبة للمعتمرين.
وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها على تويتر، وذلك ضمن السلسلة التوعوية لحملة #اعتمر_بصحة ضرورة تجنب استخدام أدوات الآخرين، وكذلك عدم استخدام ما يسمى “الشبّة”.
ودعت “الصحة” المعتمرين إلى الحرص على اختيار الحلاق الذي يحمل تصريحاً نظامياً من قبل الجهة المعنية، إضافة إلى التأكد من غسل الحلاق يديه قبل عملية الحلاقة، مع أهمية استخدام أمواس حلاقة جديدة، وأن يتم استخدام الموس لمرة واحدة.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.

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