مرور الدلم يكثف تواجده في فترة الاختبارات الدراسية

المناطق _ أشرف العصيمي

كثّفت وحدة مرور محافظة الدلم تواجدها الميداني في شوارع المحافظة في اول يوم للاختبارات الدراسية .

حيث تم توزيع دوريات المرور على جميع طرق المحافظة المؤدية للمدارس والكليات لتسهيل حركة السير كما تم نشر الفرق بالقرب من المدارس وفق خطة مرورية بمتابعة واشراف من مدير وحدة المرور المقدم جابر بن هادي الدوسري

هذا وقد دعا المرور أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم خاصةً خلال هذه الأيام وقت الاختبارات الدراسية حتى لا يكونوا ضحية وفرائس لرفقاء السوء و وطالبهم بالتعاون مع المرور والجهات المعنية بالإبلاغ عن الظواهر السلبية أو الملاحظات .