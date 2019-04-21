مجلس الغرف السعودية حصر الأسباب.. والمسؤولية تتحملها كافة الجهات

المناطق _ إسلام داوود

تقرير مفصل نشره مجلس الغرف السعودية، حول القطاع الصناعي بالمملكة خلال العام المنصرم، والذي سلط الضوء على واحدة من المشاكل الجسيمة التي تحتاج لحلول فورية من أجل الحؤول دون تفاقهما.

وأشار تقرير المجلس، إلى أنه خلال العام الماضي فقط أُغلق نحو 130 مصنعا في المملكة وتوقفت عن الإنتاج ما أدى بطبيعة الحال إلى تسريح الكثير من العاملين في تلك المصانع وفقدان مورد هام من موارد التنمية في المملكة.

المصانع الـ130 التي أغلقت لم تكن جميعها في مجال واحد فقط وإنما في كافة المجالات والقطاعات، ما يمثل جرس إنذار إلى خطورة تلك المشكلة وتداعيات إغلاق مصانع أخرى في حال لم يتم حل المشاكل التي دفعت مجالس إدارات الشركات المشغلة للمصانع إلى الإغلاق.

ورصد التقرير، الأسباب التي أدت إلى إغلاق تلك المصانع زادت على 12 سببا، فيما اختلفت الجهات المسببة لكل مشكلة عن الأخرى، ما بين وزارات وهيئات محلية وقومية ومناطق صناعية.

أول تلك المشاكل، تمثلت في مطالبات مكتب العمل وتكلفة العمال، حيث وجد أصحاب المصانع أنفسهم -بحسب التقرير-، بين سندان مكتب العمل ومطرقة مطالب العمال التي لا تكاد تتوقف.

وتضمنت تلك النقطة عراقيل مثل أنظمة وقوانين مكتب العمل “غير المرنة”، وزيادة تكاليف العمالة، ونقص العمالة السعودية الماهرة والمؤهلة للعمل، وهروب العمالة المدربة.

ثاني تلك المشاكل تمثل في معاناة السوق السعودي من حالة “ركود” اقتصادي نتيجة لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، ما أدى إلى انخفاض مستوى الطلب والمبيعات.

يلي ذلك أسباب أخرى أدت لإغلاق المصانع مثل الإجراءات والاشتراطات النظامية، وارتفاع تكاليف الإجراءات الحكومية مثل “التراخيص، البلديات”

وسرد التقرير، أسباب أخرى، مثل القيمة المضافة، ومطالبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وحدة المنافسة الخارجية، ومطالبات صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومطالبات الدفاع المدني، ومطالبات الزكاة، ومطالبات القروض البنكية

ونوه مجلس الغرف إلى وجود أسباب أخرى لإغلاق المصانع مثل ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه المستخدمة في التصنيع، وارتفاع أسعار الوقود، ورواتب الأيدي العاملة المرتفعة، وقلة وجود مواد الخام.

تقرير مجلس الغرف السعودية، مثل جرس إنذار إلى أن القطاع الصناعي بالمملكة بحاجة إلى إعادة تقييم للمشكلات التي تواجهه بناء على ما سرده ذلك التقرير المفصل من نقاط والبدء بإيجاد حلول لها لوقف النزيف في ذلك القطاع الحيوي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.