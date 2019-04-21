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ورشة توعوية و صدقة جارية في براعم التحدي بالجوف

ورشة توعوية و صدقة جارية في براعم التحدي بالجوف

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ورشة توعوية و صدقة جارية في براعم التحدي بالجوف

ورشة توعوية و صدقة جارية في براعم التحدي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=719689
المناطق _ الجوف

قدمت إدارة مركز براعم التحدي للرعاية النهارية أسمى معاني الشكر والتقدير لأخصائياتها ديما الكويكبي والبندري الفالح ، وذلك نظير قيامهن بتنفيذ ورشة توعوية تثقيفية للكادر الوظيفي تميزت بكل ما هو مفيد وممتع بمحتواها ومضمونها الهادف ، حيث تتحدث هذه الورشة عن أغصان متعددة و كان لكل غصن ثمر خاص به يضم كثيرًا من المعلومات القيّمة التي يتطلع لها الحضور بكامل شغف ولهفة.

 كما احتوت الورشة على ثمرات متفردة ومتميزة ومنذ بداية عرض الغصن الأول إلى انتهاء آخر غصن و الذي حمل معه مفاجأة إدارة ومنسوبات المركز عند عرضها و التي تتضمن إقامة و تنفيذ صدقة جارية حفر بئر باسم جميع المنسوبات دون استثناء ، حيث كانت هذه المفاجأة مُتميزة أسعدت الحاضرات .

 من جانبها قدمت إدارة المركز ومنسوباته شكرهن الجزيل وامتنانهن وعرفانهن للأخصائيات ديما الكويكبي والبندري الفالح حيث على ما قدمنه من بصمة خير ثابتة و باقية يصل ثوابها بإذن الله للجميع بفضل ، سائلات المولى عزّ وجلّ أن يجعله في ميزان حسناتهن وأن يرزقهن الثواب في الدارين.

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