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أمير تبوك يرعى حفل تخريج جامعة فهد بن سلطان

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أمير تبوك يرعى حفل تخريج جامعة فهد بن سلطان

أمير تبوك يرعى حفل تخريج جامعة فهد بن سلطان
http://almnatiq.net/?p=719695
المناطق _ تبوك
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان مساء بعد غداً الثلاثاء 18/8/1440، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة السادسة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439/1440هـ والبالغ عددهم 457 طالب وطالبة، وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان ان عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس 416 طالباً وطالبة وفي برنامج الماجستير 41 طالباً وطالبة،
أمّا عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها على مستوى البكالوريوس 1559 طالبً وطالبة، وعلى مستوى الماجستير 167 طالبً وطالبة. أما الطلبة المسجلين الآن في برنامج البكالوريوس 1145 طالبا وطالبة وفي برنامج الماجستير 205 طالبا وطالبة. وأضاف سعادته ان جامعة فهد بن سلطان تأسست في عام 1424 للهجرة الموافق 2003 للميلاد في مدينة تبوك لتكون اللبنة الأولى في تحقيق أحلام أبناء هذه المنطقة بتوجيه ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ورئيس مجلس الأمناء حيث انطلقت الجامعة لتكون بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والتميز في التعليم العالي ذات تنوع في التخصصات تستفيد منها التنمية في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير ذكره انه حاليا يدرس طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان أحد عشر تخصصاً في برنامج البكالوريوس في كلية الحاسب الآلي وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية العلوم والدراسات الإنسانية وجميعها تمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها للبنين والبنات.  وفي مجال الدراسات العليا تمنح الجامعة درجة الماجستير في ستة برامج في الماجستير التنفيذي والماجستير الأكاديمي ((MBA في إدارة الأعمال “وبرنامجي “الماجستير في الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية “، وبرنامجي “الماجستير في هندسة الحاسب وعلوم الحاسب”.
وأكد مدير الجامعة أن عددا من طلاب وطالبات الجامعة مشمولون بالمنح الدراسية التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزارة التعليم، مبيناً أن الجامعة يدرس بها طلاب وطالبات من جنسيات مختلفة وتستفيد من عدة اتفاقيات مع جامعات عالمية وهيئات محلية.

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