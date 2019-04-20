محافظ ينبع التقى فريق عمل من اللجنة النسائية بأمارة منطقة المدينة المنورة

المناطق _ ينبع

ألتقى محافظ ينبع الأستاذ سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه فريق عمل من اللجنة النسائية الاستشارية بأمارة منطقة المدينة المنورة حيث في بداية اللقاء رحب المحافظ بفريق العمل وأكد على ضرورة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرآه انطلاقا من دورها الهام في المجتمع والحاجة الى تلبية احتياجاتها وتوفير خدمات متطورة تستجيب لتطورات العصر تلى ذلك مناقشة الخدمات المقدمة للمرآه في مختلف المجالات بالمحافظة وفي ختام اللقاء أعرب أعضاء فريق العمل عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال وتعاونه المثمر0 وتأتي زيارة فريق العمل النسائي هو الاطلاع على وضع المرأه الموظفة في الجهات الحكومية وهل هناك تمكين لها من القيام بأعمال فاعلة ومهمه ضمن أختصاصات الأدارة