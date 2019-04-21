الأمير خالد الفيصل يفتتح غدا فعاليات ‏الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي

المناطق _ جدة

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي ‏الأمير خالد الفيصل، غدا الاثنين 18 من شهر شعبان الجاري الموافق 22 إبريل، فعاليات ‏الأسبوع الثقافي، لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار “تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة”، والذي يستمر لمدة يومين، حيث سيشهد تكريم سموه للمشاركين في فعاليات العام الجاري وذلك بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان،

وتضمن ملتقى مكة الثالث هذا العام ١٤٤٠، العديد من البرامج الثقافية الفاعلة من ندوات ونقاشات ومعارض مصاحبة ‏وورش العمل، بالإضافة لفعاليات معرفية متميزة وعروض مرئية، تتواءم والهدف ‏المرسوم للملتقى ” كيف نكون قدوة؟”، بمشاركة العديد من الجهات ‏الحكومية والخاصة التي ستقدم مبادراتها في يومي الملتقى فيما ستختتم الفعاليات الثقافية للمنطقة بحفل جائزة مكة للتميز وذلك يوم الأربعاء المقبل.

ويستهل الاسبوع الثقافي برنامج فعالياته الحافل في يومه الأول بزيارة ‏أمير منطقة المكرمة وسمو نائبه للمعرض المصاحب لمبادرات العام الجاري، بجانب جولتهما على معرض الحج بين الماضي والحاضر والذي يعكس تطور خدمات الحج على مدى السنوات الماضية ، ويتضمن البرنامج زيارة ورشة عمل “ريادة الأعمال والابتكار في الحج والعمرة”، ‏المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج (بادر) لحاضنات التقنية، بمشاركة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

و سيقدم مجموعة من الشخصيات في جلسة تفاعلية تجاربهم الإيجابية في مجال الحج والعمرة، وكيف كانوا قدومه في خدمة ضيوف الرحمن بجلسه ستحمل اسم ” تجربة وأثر”، فيما سيختتم الحفل الخطابي بتكريم الرعاة والفائزين بجائزة الريادة والابتكار ، ويحوي برنامج اليوم الأول في الفترة المسائية حلقة نقاشية بحضور الأمير بدر بن سلطان، حيث سيتم تسلط الضوء فيها على تجربة ملتقى مكة الثقافي وأثره بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين بالمنطقة، يليها حوار بعنوان الإعلام الجديد والحج ثم ورشة عمل الابتكار وريادة الاعمال في الحج والعمرة.

بينما سيقدم في اليوم الثاني ورشة عمل ” إدارة الحشود في الحج بين النظرية والتطبيق ” وذلك للوقوف على الخطط التشغيلية لموسم الحج، وتجويد اداء العاملين فيه ، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

نجاح الملتقى

ونجح ملتقى مكة الثقافي في نسختيه السابقتين، “كيف نكون قدوة؟” بتحقيق الأهداف المرجوة منذ إطلاقه من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ، ويعكس ذلك حجم المبادرات في النسختين السابقتين، حيث بلغت 1221 مبادرة، شارك فيها 41603 متطوعين ومتطوعات في 16850 فعالية و1869 ورشة عمل، خلال 16165 ساعة تدريب وعمل، شاركت فيه 10 جامعات و5 إدارات تعليم، في الشقين الريادي والابتكاري و208 مبادرة فردية ومؤسسة اشرفت عليها أمانة الملتقى.

وشهدت النسخة الحالية لملتقى مكة الثقافي لهذا العام 1440 هـ ، والتي حملت شعار ” كيف نكون قدوة”، متناولة “موضوع كيف نطـور مدننـا لخدمة الحج والعمرة” 202 مبادرة قدمت في الملتقى ، تضمن العمل فيها عدة اجتماعات وورش عمل وجولات ميدانية تؤصل العمل وتسير به نحو تتابع النجاح المضطرد لرؤية وعمل ” كيف نكون قدوة”.

وتتضمن قائمة المبادرات المقدمة في الملتقى هذا العام مشاركة عدة جهات سواء حكومية أو من القطاع الخاص، عكست الوعي الكبير بأهمية الموضوعات المقدمة والفائدة المرجوة منها والتي تتسق مع رؤية المملكة 2030 وتتوافق مع خصوصية منطقة مكة المكرمة، ودورها في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين، وهو ماسوف نستعرضه في النماذج التالية من المبادرات المقدمة التي تميزت على مستوى الكم والكيف مطوعة التقنية لتطوير مدننا لتكون بيئة مثالية لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار:

*مبادرة المواقيت (ثقافة ونسك)

مبادرة تكاملية هدفت لتطوير المواقيت بمنطقة مكة المكرمة وبناء صالات استقبال ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسجد ومرافق المناطق المحيطة به ليكون الميقات المزار الأول ذا الطابع الجميل.

*منافع

‏-شاركت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، بمبادرة (منافع)، الهادفة لتوعية وتثقيف منسوبي التعليم وكافة أطياف المجتمع، بمسئولية الفرد للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال منظومة برامج وفعاليات تربوية إبداعية بتقنية حديثة لاستثمار ‏الطاقات والإمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ‏لضيوف الرحمن.

‏*كتابات العدل في خدمة الحجاج‏

‏-قدم فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة (كتابات العدل المتنقلة في خدمة حجاج بيت الله)، وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل للمستفيدين من ضيوف بيت الله الحرام، عبر سيارات مجهّزة بالتقنية الحديثة بكوادره البشرية والفنيّة لتوثيق الوكالات، تسير وفقا لتحركات الحجيج وتكون في أماكن تواجدهم، مستهدفة بالدرجة الأولى خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

*الوعي بالحج الأخضر

‏ -تطبيقا لمبادرة “الحج الأخضر”، التي شكل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، فريق عمل لمتابعة تنفيذها، أبرزت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مبادرة (المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل)‏، لنشر الوعي البيئي وتعزيز وتطوير سلوكياته الإيجابية بين الحجاج، والمساهمة في النظافة بيئة المشاعر المقدسة.

وأطلقت الهيئة لائحة فنية (المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل) للحفاظ على البيئة، باستخدام مواد بلاستيكية للأكل والشرب وأكياس قابلة للتحلل.

*أمانة

-فكرة رائدة قدمتها إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، وتتمحور حول إنشاء (حضانات وروضات موسمية) تعمل على تقديم الرعاية والدعم لأطفال حجاج الداخل خلال موسم الحج على مدار 24 ساعة، بكوادر متخصصة ومدربة تعمل على رعاية الأطفال الملتحقين بالروضات وتقديم برامج تربوية وصحية وترفيهية مناسبة لفئتهم العمرية، في منشآت مهيأة ومزودة بكافة الاحتياجات.

*هوية طريق الحرمين

‏-يهدف فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، من مبادرته ‏(صناعة هوية طريق الحرمين، لتعزيز الصورة الجمالية لتقاطعات الجسور على طريق الحرمين، بما يخدم بناء الخريطة الذهنية لهوية الطريق، المرتبطة بالحرمين الشريفين، باستغلال تقاطعات طريق الحرمين، المدخل الرئيسي لمكة المكرمة من مطار الملك عبدالعزيز لإبراز هوية الطريق حسب مسماه، وذلك بالإشارة للحرم المكي في تقاطعات طريق الحرمين عند الاتجاه جنوبا، والإشارة للمسجد النبوي عند الاتجاه شمالا.

*أطفالكم أمانة

‏-وجه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، في مبادرته‏(أطفالكم أمانة)، لتحقيق الطمأنينة والروحانية، بإنشاء حضانات داخل مخيمات حملات الحج لاستضافة اطفال ضيوف الرحمن، وحمايتهم من التعرض لمجهود جسدي يفوق عمرهم، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وهدية الحاج والمعتمر وشركات الحملات الخاصة وبعض الجهات الأمنية، بحيث يجهز المقر الحضانة بالوسائل التعليمية والترفيهية وكافة شروط الامن والسلامة، ويشرف على رعاية الاطفال فتيات دور الايواء.

*الواقع المعزَّز في خدمات الحجاج

-طرح نادي مكة الثقافي الأدبي، مبادرة ابتكارية بديعة، وهي (استخدام الواقع المعزَّز في خدمات الحجاج والمعتمرين)‏، بواسطة تطبيق خاص على الأجهزة المحمولة (الآيفون والاندرويد).

تقوم فكرة تقنية الواقع المُعَزَّز بتوفير الوسائط والبيانات آنياً بمجرد توجيه الكاميرا إلى الأماكن المقدسة (الكعبة، الجمرات، الصفا والمروة…إلخ) أو المعالم والآثار (غار حراء، جبل ثور، مسجد البيعة …الخ)، بحيث يشرح بالتفصيل كيفية أداء العبادة المرتبطة بالمكان الواقعي المحسوس ومعلومات موثقة ونصائح وتوجيهات حول المعالم والآثار في مكة المكرمة عند زيارتها.

*درب الانبياء

-انطلاقا من موقع محافظة خليص، الاستراتيجي على طريق الهجرة، قدمت المحافظة، مبادرة (درب الانبياء لخدمة ضيوف الرحمن)،‏ لتقديم خدمات متنوعة وشاملة بجودة عالية لضيوف الرحمن (ثقافية، اجتماعية، تعليمية، صحية، أمنية، خدمية، لوجستية، بيئية، سياحية)، في أربع نقاط دائمة تم إنشاءها على طول الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في (غران، خليص، مركز وادي قديد، ومركز ستارة)، ويشترك في تنفيذها جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والجمعيات الخيرية واللجان والمراكز الادارية والرياضية والاجتماعية.

*مسار مكة

‏- اتخذت المديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة، عبر مبادرة (مسار مكة)‏ خطوات مهمة لإنهاء إجراءات دخول الحجاج في ‏بلدانهم، بتسجيل بيانات الحجاج وأخذ الخصائص الحيوية لهم من خلال فريق عمل متكامل من موظفي الجوازات تم ابتعاثهم لدولتي لماليزيا واندونيسيا) تلافياً للازدحام أثناء دخول الحجاج للمملكة العربية السعودية عبر منافذ الدخول الجوية، فيتتم تسريع وتيرة دخول الحاج وعدم انتظاره في صالات القدوم، ولا يتعدى إجراء المتخذ عند وصوله التحقق من خصائصه الحيوية (البصمة) ومن ثم يتم تسجيل دخوله بالنظام فقط.

*مبادرون

‏‏-سعت ادارة التعليم بمحافظة الطائف، من خلال مبادرة (مبادرون)، لإنشاء مراكز خدمية تطوعية طلابية لتقديم خدمات نوعية إرشادية وتثقيفية وتوعوية وخدمات ‏إنسانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطبيق الكتروني وعمل ميداني بمنافذ ‏الطائف البرية والجوية، وتأهيل فرق تطوعية استقبال الحجاج والمعتمرين وتسهيل حركة ‏تنقلاتهم حتى مغادرتهم لمراكز الاستقبال، وتوفير سبل الراحة لهم ‏بما يترك انطباعا حسنا عن المملكة.‏

*أسمى غاية

‏-يعمل القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء، في مبادرته (خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية)‏، على مراقبة التوصيلات الكهربائية على جانبي الطريق الذي يمر بعدد من المحافظات بدقة ومتابعة دائمة، مع تعزيز التطوع بين الشباب بتفعيل دورهم في التبليغ عن أي مشكلة في طريق الهجرة السريع الممتد لمسافة 420 كلم، وتتخلله عدد من المحطات ومحلات خدمات الإعاشة لتزود المسافر بالوقود والمواد الغذائية والغاية تطمين الحاج والمعتمر على السلامة الكهربائية وتفاعل المجتمع كله معها.

*مكة الأذكى

-أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة (التحول الى مكة الأذكى) ‏نحو بناء قاعدة معرفية شاملة للعاصمة المقدسة، من خلال ربط كافة مصادر المعلومات فيها ‏بمنظومة موحدة، وبناء قاعدة معرفية شاملة بربط كافة مصادر المعلومات ‏بمنظومة موحدة، لتطوير المستمر لخدمات الحجاج والمعتمرين، ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل ‏المدن السعودية الى مدن ذكية.

‏*تحسين طريق الحرمين

‏-نحو تحسين المشهد البصري وزيادة الرقعة الخضراء، شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمبادرة (تحسين طريق الحرمين)، بتشجير طريق الحرمين من محطة قطار الحرمين إلى مشروع الامير فواز، كمرحلة أولى بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، على أن يقوم فرع الوزارة باختيار النوع المناسب من الاشجار والاشراف على زراعتها ومتابعتها واختيار اشجار من نفس بيئة المنطقة لتحسين البيئة والحد من الغبار وزحف الرمال.

*أمن وأمان

‏-فعّلت محافظة القنفذة، عبر مبادرتها الأمنية التوعوية (أمن وأمان لخدمة ضيوف الرحمن)،‏ برامج منوعة، تناسب جميع شرائح المجتمع للوصول الى وعي ثقافي واجتماعي لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل طريقهم، وعدم ارتكاب المخالفات في نقل الحجاج المخالفين لضوابط الحج. برفع مستوى لدى فئات المجتمع، وترسيخ مفهوم أن المواطن هو رجل الامن الاول، وتعزيز الثقة برجل الامن.

*توحيد خالص وسلوك قويم

‏-مبادرة مميزة تقدم بها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بعنوان‏(الحج والعمرة: توحيد خالص، وسلوك قويم، ومظهر حضاري).‏ وهو مشروع توعوي توجيهي وقائي وإرشادي، يُقدم بدرجة عالية من التميز والجودة والإتقان، يستهدف الحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة من داخل المملكة وخارجها، بقصد ترسيخ العقيدة الصحيحة لديهم، ومبادئ الأخلاق الفاضلة، والسلوك القويم، من خلال مكون المشروع الرئيسي المتمثل في العضو الميداني، والوسيلة الدعوية المستخدمة ومحتواها، والمواقع التي يُقدم المشروع من خلالها.

*حاضن الافكار

‏-برعت إدارة التعليم بمحافظة الليث، في مبادرتها (حاضنة أفكار الحج والعمرة)‏، وهي مبادرة تربوية متاحة من خلال موقع الكتروني، تهدف الى تمكين المجتمع التعليمي والمحيط ‏للمشاركة في تطوير خدمات الحج والعمرة، من خلال طرح أفكار إبداعية تخضع للمراجعة ‏والتحكيم، ثم تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

*رسل التطوع

‏-في مبادرة تؤهل جـــيــل مـن فئة الشباب لممارسة العمل التطوعي باحترافية عاليـة، قدمت محافظة الكامل تحت عنوان (رُسل التطوع)‏، يقدم خلالها برامج ثقافية نوعية وجاذبة داعمة لثقافة العمل التطوعي في أوسـاط المجتــمع مـن أجــل تـــقديـــم خدمات نـوعية لضيوف الرحمن تعتـمد عــلى الإبـداع الرقـمي والــتـقـني وتعزيز الجانب الثقافي.

*حقها نكرمها

‏-مبادرة الجمعية الخيرية للطعام إطعام (حقها … نكرمها)‏، هي مبادرة مجتمعية تقدم حلول ابتكارية وعلمية، للحد من الهدر ‏الغذائي وحفظ الطعام والحفاظ على البيئة لتخفيف الانعكاسات الاقتصادية والبيئية التي ‏تنتج من هدر الطعام، بتنفيذ برامج توعوية بطرق احترافية والاستفادة من الوسائل التقنية الحدثة ‏لتوظيف طاقات المجتمع للحد من التلوث البئي الناتج عن الهدر الغذائي وإصدار دليل إجرائي لمساعدة الفنادق والمطاعم في التقليل من الهدر.

‏* شرطة منطقة مكة المكرمة ‏(فخور)‏

-ظهرت فكرة مبادرة (فخــــور)، للرد على ما تتعرض له المملكة من تشكيك في قدراتها في تنظيم الحج، وتهدف في المقام الأول إلى رفع الحس الأمني وتعميق الانتماء الوطني، بحيث يكون رجال الأمن قدوة في العمل والعطاء، والمواطن قدوة في الالتزام والانتماء، وذلك من خلال تطوير المهام الأمنية ميدانياً وتقنياً وتسخير طاقات الشباب (طلاب الجامعات) في مشاركة رجال الأمن في القيام بالأعمال الأمنية المساندة غير الحرجة بمحطات النقل الجماعي ونقاط المنع، تنمية وتعزيزا للهوية الوطنية وإرساءها على القيم الإسلامية والوطنية.

*ساعد في المصاعد

-تقوم المبادرة التي أبرزتها، المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ‏تحت (ساعد في المصاعد)‏، على ايجاد آلية محددة لتنظيم استخدام المصاعد في مساكن المعتمرين والحجاج خلال أوقات الصلوات، بما يحقق التنظيم والترتيب الانسيابي لاستخدام المصاعد بالمنطقة المركزية، اثناء التوجه الى المسجد الحرام والعكس، عبر إعداد جداول رحلات التفويج لنزلاء المباني، وإعداد المصعد فنياً وفتح خطوط اتصال مع مختصي السلامة.

*مناسكي صحة

-تهدف مديرية الشئون الصحية بجدة، من خلال مبادرتها المهمة، (مناسكي بصحة)……(جدة تحتضن صحة ضيوف ‏الرحمن) ، إلى تحقيق بيئة صحية ومحيط صحي خالي من الأمراض المعدية، ومضاعفات الأمراض المزمنة والحوادث الصحية لضيوف الرحمن ومقدمي الخدمات لهم، عبر الفرق الصحية.

وتحفيز مشاركة المجتمع التطوعية وتأهيلهم وتدريبهم لخدمة الحجاج، باتباع استراتيجيات جديدة مبتكرة تستخدم لأول مره سعياُ لتحقيق مناسك صحية، وتأهيل موظفي المنافذ ومقدمي الخدمة اساسيات الاسعافات الاولية لرفع مستوى جاهزيتهم في حالة حدوث حوادث صحية أ كوارث وحصر المشاكل الصحية قبل تفاقمها.

*تعزيز ثقة الحاج بحماية المستهلك

‏-إدراكا من فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، بضرورة (‏تعزيز ثقة الحاج والمعتمر ‏بأنظمة حماية المستهلك)‏، اشتملت المبادرة على تكثيف الجولات الرقابية الاستباقية على اسواق مكة المكرمة، ومناطق تواجد الحجاج، للتأكد من عدم وجود سلع ومنتجات مخالفة، والاستجابة عند ورود اي بلاغات عن مخالفات تجارية، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي للضيوف من خلال الرسائل بعدة لغات، والنشر وعبر الشاشات الاعلانية للتعريف بحقوقهم وحقوق المستهلكين.

*سواسية‏

‏-لمنح ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن واعطاءهم حيزا ‏أكبر من الاهتمام والرعاية، وتسهيل لزيارة هذه الفئة للمسجد الحرام، نفذت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرتها (سواسية)، للرقي بالخدمات المقدمة من البرامج والفعاليات بأروقة المسجد ‏الحرام وصحن المطاف والمرافق التابعة للرئاسة، وتطوير ‏التطبيقات الذكية لتسهيل احتياجات الفئة الخاصة.

‏*طريق الهجرة

-قدمت جامعة جدة مبادرة تقوم على تعريف زورا بيت لله الحرام ب (طريق الهجرة)‏، وذلك عبر نشر المعلومات التاريخية وبث الوعي الثقافي لزوار بيت الله الحرام وتعريفهم بعدد من المعالم التاريخية على طريق الهجرة، وإبراز الموروثات الثقافية لأهل المنطقة.