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مدير تعليم جدة يتابع ميدانيا انطلاق اختبارات ٣٠٠ الف طالب وطالبة

مدير تعليم جدة يتابع ميدانيا انطلاق اختبارات ٣٠٠ الف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=719722
المناطق - جده

أدى أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بجدة اليوم ( الأحد) أول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ في أجواء تربوية مريحة وهادئة في مدارسهم و بمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي و المساعدين والقيادات التعليمية بالإدارة .
واطمأن الثقفي خلال جولته على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات كما اطلع على نماذج من أسئلة الاختبارات وآلية تصحيح أوراق الإجابات وتدقيقها وآلية عمل اللجان في إدخال الدرجات مشيدا بما شاهده من معنويات عالية وجهود مشكورة وإجابات تدعو للتفاؤل مشيرا إلى أن جولات القيادات التعليمية بنين وبنات ستستمر على المدارس حتى نهاية الاختبارات بالإضافة لتواجد المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات وتذليل المعوقات إن وجدت.
وقدم مدير تعليم جدة الشكر والتقدير لقيادات المدارس ولمنسوبيها ومنسوباتها من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات على جهودهم الكبيرة وعملهم المخلص المدعوم بالإنجاز والدقة في أعمال اللجان والتصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات، حاثا الطلاب على التوجه إلى منازلهم عقب الإنتهاء من أداء الاختبارات والبعد عن التجمعات المشبوهة وتجنب أصحاب السلوكيات السلبية ورفقاء السوء حرصا على سلامتهم.
وعلى صعيد متصل تابعت مساعدة مدير عام التعليم بجدة للشؤون التعليمية (بنات) سعاد آل منصور انتظام الطالبات واداء الاختبارات بمدارس البنات إلى جانب قيام مديرات المكاتب والإدارات التعليمية والمشرفات التربويات بجولات مماثلة للوقوف على انطلاقة الاختبارات وآلية الرصد وتهيئة الأجواء الملائمة للطالبات وتقديم الدعم اللازم.

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