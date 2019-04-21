ضبط 900كيلوجرام من اللحوم المجهولة المصدر في أحد الشقق السكنية

الخبر - المناطق

نجحت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة خدمات البلدية، مؤخرا، في ضبط 900كيلو جرام من اللحوم المتنوعة والمجهولة المصدر، كانت في طريقها للتوزيع.

ذكر ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي وقال أن مراقبي إدارة الخدمات في بلدية الخبر تمكنوا من ضبط 900كجم من اللحوم المتنوعة والمجهولة المصدر في أحد الشقق السكنية بالخبر الغربية حيث تمت مراقبتها منذ فترة وأوضح بأن تخزين اللحوم المضبوطة يتم في بيئة سيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية وذكر الزايدي بأن مراقبي البلدية ولله الحمد نجحوا من ضبطها سريعا قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين لافتا إلى أنه قد تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها .

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة بحق العمالة المخالفة ومن ثم تحويلهم للجهات المختصة لإتخاذ اللازم حيالهم مشددا على تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين ، فيما شدد على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف .

وأكد على أن بلدية محافظة الخبر تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، موضحاً أن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين .

وشدد الزايدي على أن بلدية الخبر تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية والتي تأتي ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والذي يؤكد بشكل دائم على أهمية هذه الجولات وضرورة تكثيفها للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة أو عن طريق برنامج بلاغاتي على الأجهزة الذكية.