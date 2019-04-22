انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الرابع على التوالي

المناطق - الرياض

استمرت السوق العقارية المحلية في وتيرة التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل بنهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ16 من العام الجاري عند مستوى 3.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.4 مليار ريال.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، يتزامن التراجع المستمر على مستوى قيمة الصفقات العقارية، كما أشير إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، مع الاقتراب أسبوعا بعد أسبوع من فصل الصيف “العامل الموسمي”، والانحسار التدريجي لمحفزات الزيادة التي طرأت على سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، وتأثرها إيجابا بالارتفاع الناتج عن زيادة حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، والتأثر الملموس لمستويات الأسعار السوقية نتيجة لزيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، انعكست آثارها في المجمل بشكل مباشر على ارتفاع النشاط العقاري، ومستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية طوال الأشهر القليلة الماضية.