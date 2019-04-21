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رونالدو يسجل إنجازا لم يحققه أي لاعب في التاريخ

رونالدو يسجل إنجازا لم يحققه أي لاعب في التاريخ
http://almnatiq.net/?p=719728
المناطق - الرياض

بعد فوزه ببطولة الدوري مع يوفنتوس الإيطالي، أمس السبت، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازا لم يسبق أن حققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يحقق لقب الدوري في ثلاثة من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا التي تشمل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.

وقبل تتويجه باللقب مع يوفنتوس، فاز رونالدو بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، والدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، بفوزه الصعب السبت على ضيفه فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليحسم مصير البطولة قبل خمس مراحل من النهاية.

ووسع يوفنتوس الفارق مع مطارده نابولي إلى 20 نقطة، بينما تتبقى للأخير 18 نقطة كحد أقصى من ست مباريات حتى نهاية الموسم، أولها الاثنين عندما يستضيف أتالانتا في المرحلة ذاتها.

وعزز فريق “السيدة العجوز” رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري، وسيرفع كأسها للمرة الـ35، والخامسة تواليا مع مدربه ماسيميليانو أليغري.

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