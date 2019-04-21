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وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا

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وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا
http://almnatiq.net/?p=719765
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.

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