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هدف : 25 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامج دعم النقل

هدف : 25 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامج دعم النقل
http://almnatiq.net/?p=719768
المناطق - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن إجمالي الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، بلغ 25 ألف مستفيدة، وذلك منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن.

وسيراً نحو رفع كفاءة الدعم، فقد أجرى “هدف” في وقت سابق، تحديثات جديدة على شروط التحاق المرأة العاملة في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يتناسب مع مصلحة المستفيدات، والتحاق شريحة أكبر من بنات الوطن بالبرنامج، حيث يهدف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ووفقاً لـ “هدف”، فإن مقدار الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) هو 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا.

وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج، أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج “وصول” من خلال الرابط http://wusool.sa.

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