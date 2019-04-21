أمير تبوك يتابع انطلاقة الاختبارات النهائية في مدارس المنطقة

المناطق - تبوك

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم , سير اختبارات الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم حسين العُمري، الذي قدم لسموه تقريراً عن بداية سير الاختبارات للطلبة والطالبات في تبوك، بنهاية الفصل الدراسي الثاني في مرحلة التعليم العام.

وأكد سموه على الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب مدير التعليم عن خالص شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على رعاية وعناية سمو أمير تبوك بالعمل التربوي والتعليمي في المنطقة واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.