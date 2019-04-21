انطلاق الاختبارات في مدارس تعليم حائل للبنين والبنات

المناطق - حائل

انطلقت اليوم الأحد بمدارس التعليم العام بمنطقة حائل اختبارات الفصل الدراسي الثاني لأكثر من 66 ألف طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية .

زار مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني ثانوية حراء و متوسطة إبن هشام ووقف ميدانياً اليوم الأحد على سير الاختبارات النهائية واطلع على نماذج من اسئلة الإختبارات وتفقد لجان المتابعة والتصحيح والرصد، كما زار الدكتور الثويني مساء السبت عدداً من مدارس البنات يرافقه مدير قسم التجهيزات المدرسية الأستاذ فريح الدحيلان وهي مدرسة اميمة بنت قيس الثانوية والمتوسطة 36 والمتوسطة التاسعة والثانوية الثانية والعشرون لتفقد قاعات الاختبارات و مرافق المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطالبات في فترة الإختبارات .

من جهة أخرى زار المساعد للشؤون التعليمية ” بنين ” الأستاذ يحيى العماري متوسطة وثانوية بقعاء وثانوية ضبيعة يرافقه مدير الإشراف الأستاذ مجول العنزي ومدير مكتب التعليم بمحافظة بقعاء الأستاذ فهد الشيحان ورئيس قسم العلوم الإدارية الأستاذ تركي القحطاني بهدف الاطلاع على سير الاختبارات والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب والطالبات في أول يوم من أيام الاختبارات للمرحلة المتوسطة والثانوية .

كما نفذت الأستاذة فوزية الجنيدي المساعدة للشؤون التعليمية “بنات” زيارة للمتوسطة 17 والثانوية 11 لمتابعة أداء الطالبات للإختبارات والإطلاع على التجهيزات والخدمات التي تم توفيرها من أجل تيسير إجراء الاختبارات.