أمير تبوك يستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالامارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، يرافقه عدد من وكلاء الوزارة .

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة ووكلاء الوزارة ، متميناً سموه لهم التوفيق .

ونوه سموه بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة .

من جهته أعرب معالي المهندس الفضلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة التكريم ، مشيداً بما حظيت به منطقة تبوك من مشروعات تنموية سواء في مجال المياه او الزراعة بمتابعة ودعم واهتمام من سمو أمير المنطقة .