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أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية

أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية
http://almnatiq.net/?p=719801
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة فهد عبدالله ال سميح, بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة.
وفي بداية الاستقبال رحب به سموه، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد، مؤكداً سموه على دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاع الزراعي والشركات الزراعية بالمملكة , منوهاً بدور الشركة الزراعي والاجتماعي بالمنطقة ومشاركتها المجتمعية, بالإضافة إلى تواجد منتجاتها الزراعية في كل مناطق المملكة وخارجها. وقال سموه اننا فخورون بان الشركة تدار بايدي شباب وشابات سعوديون موكدا سموه على ان تعمل الشركة على زيادة التوطين واستقطاب الطاقات البشرية السعودية
كما اطلع سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال على الاستراتيجيات الخاصة بالشركة وما قدمته الشركة في مجال خدمة المنطقة وأبنائها.
كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن إنجازات وسير العمل في الشركة خلال الفترة الماضية وكذلك تطوير أنشطتها ومشروعاتها الحالية
من جهته أعرب ال سميح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعم سموه للشركة ودورها في المنطقة.

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