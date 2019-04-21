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أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=719813
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم, القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية  لدى المملكة السيد سانغ كيون لي , والوفد المرافق له, الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سموه خلال الاستقبال بالقنصل العام الكوري الجنوبي  والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة.
وأعرب القنصل الكوري سانغ كيون لي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك لحسن الاستقبال وكرم الضيافة, منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات.

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