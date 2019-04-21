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أمير جازان يوجه البنوك العاملة بالمنطقة بدعم لجنة “تراحم”

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أمير جازان يوجه البنوك العاملة بالمنطقة بدعم لجنة “تراحم”

أمير جازان يوجه البنوك العاملة بالمنطقة بدعم لجنة “تراحم”
http://almnatiq.net/?p=719819
جازان - فضة عطيف
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان  – الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” اليوم الأحد تعميما عاجلا لمديري فروع البنوك والمصارف التجارية بالمنطقة لحث الجميع على المبادرة بتقديم الدعم اللازم للجنة لمساعدتها على تنفيذ حملتها السنوية لتفريج كربات نزلاء ونزيلات الديون الغارمين الموقوفين بسجون المنطقة  ،  لتمكينهم من قضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد مع أسرهم .
ومن جانبه أعرب رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة عن خالص الشكر والتقدير بإسمه ونيابة عن كافة الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية لسمو أمير المنطقة على متابعته الدائمة لأنشطة وبرامج اللجنة  ،  واهتمامه بتنمية مواردها المالية بما يضمن إستمرارها في خدمة الفئات المشمولة برعاية اللجنة .

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