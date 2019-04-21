17 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم النهائية بـ «تعليم عنيزة».. و”الفريح” يتفقد عدة مدارس

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بدأ أكثر من 17 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بإدارة تعليم عنيزة، صباح اليوم الأحد، أداء الاختبارات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي 1439/ 1440هـ، في أكثر من 80 مدرسة بالمحافظة، حيث أنهت إدارة التعليم بالمحافظة، في وقت سابق، استعداداتها لضبط حركة السير والمخالفات حول المدارس أثناء الاختبارات، وفك الاختناقات المرورية والمحافظة على الأجواء العامة للمدارس، بالتعاون مع المرور والدوريات الأمنية بالمحافظة.

وتفقد مدير تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، في أول أيام الاختبارات عدة مدارس بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير العمل داخلها، والتأكد من تهيئة أجواء مناسبة لأبنائه الطلاب لأداء اختباراتهم بكل سهولة ويسر، حيث زار ثانوية ابن سعدي، ومتوسطة وثانوية الدكتور عبدالعزيز الخويطر، ومتوسطة أبي هريرة، مؤكداً على قادة المدارس التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضبط عملية الدخول والخروج للمدارس، وتكاتف الجهود لمراقبة سلوك الطلاب لإبعادهم عن الأخطار وتلافي المشكلات التي قد يقع فيها الطلاب.

وأكد “الفريح” أن إدارة تعليم عنيزة قد هيأت جميع السبل لضمان توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الاختبارات في أجواء مثالية، مشيرًا إلى أن ما تعيشه المملكة من نماء وازدهار تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – وما تبذله من جهود في قطاع التعليم لتوفير سبل الراحة لأبناء المستقبل من الطلاب والطالبات؛ ليؤدوا اختباراتهم وسط أجواء مطمئنة، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح والتفوق.