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أمانة منطقة تبوك تحدد موقعين للمباسط الرمضانية

أمانة منطقة تبوك تحدد موقعين للمباسط الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=719841
المناطق - تبوك
حددت أمانة منطقة تبوك موقعين للمباسط الرمضانية للسعوديين خلال شهر رمضان المبارك حيث تم تحديد الموقع الأول في سوق السبت الشعبي والثاني بجوار جسر تقاطع طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- مع طريق الملك عبدالله بتوجيهات من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من البسطات الرمضانية في الموقعين المشار إليهما مراجعة الإدارة العامة للأسواق في السوق المركزي لإستخراج التراخيص اللازمة وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (5) أيام على أن يتم إحضار صورة من الهوية الوطنية إضافة إلى ضرورة وجود شهادة صحية لصاحب الطلب.
وأكد المهندس الغبان أن تحديد هذين الموقعين للبسطات الرمضانية الشعبية يأتي حرصاً من الأمانة على تمكين مراقبيها من تشديد الرقابة الصحية عليها وتوفير أعلى درجات السلامة الغذائية لما تقدمه هذه البسطات من أطعمة ومشروبات للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

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