أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس تعليم تبوك

المناطق - تبوك

أدى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة بتعليم منطقة تبوك اليوم أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439 – 1440هـ في أكثر من ألف وثلاث مئة مدرسة وسط تكامل وجاهزية منظومة عمل الكوادر التعليمية والادارية في الإدارة والمدارس.

وشارك مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أبناءه الطلاب اليوم اللحظات الأولى لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة من خلال زيارات ميدانية للوقوف على تحضيرات المدارس وجاهزيتها للاختبارات النهائية.

وقال المدير العام في كلمة تحفيزية لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات “اليوم تحصدون ثمار تعبكم وجهدكم طوال العام الدراسي بذلتم الكثير ودعمتكم في ذلك أسركم الكريمة بكل سخاء وطنكم يعوّل عليكم الكثير ونحن واثقون بأنكم مستقبل الوطن ورجاله وهممكم ستظل عالية طموحة بإذن الله”.

وقدم المدير العام شكره وتقديره لجميع منسوبي التعليم لعطائهم المستمر خلال العام الدراسي كما ثمن جهود رجال الأمن ومشاركتهم المدارس في تنظيم المرور حول المباني المدرسية وتسهيل دخول وخروج الطلاب.

وكان مدير التعليم قد تفقد اليوم سير الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم العام وقام بجولة ميدانية على عدد من مدارس المنطقة في مستهل زيارات ميدانية للمشاهدين ومديري الإدارات والمشرفين والمشرفات وبالتعاون مع قادة وقائدات المدارس.

وأوضح مدير التعليم أن هذه الجولات تهدف للوقوف والاطمئنان على سير الاختبارات النهائية للعام الدراسي وتفقَّد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدارس وتجهيزاتها والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات ومتابعة آلية وانتظام سير الاختبارات.

وكانت مدارس المنطقة قد عملت على تهيئة الأجواء المناسبة من خلال تهيئة القاعات وتسميتها بالعديد من الأسماء التي تربط الطلاب بمجتمعهم وتضمن لهم حق التميز من خلال وضع أسماء الشهداء والمرابطين وأسماء الطلاب المتفوقين إضافة إلى تزويد الطلاب والطالبات بالمياه والعصائر لأداء فترات الاختبارات بيسر وسهولة.