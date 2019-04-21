(1884) موظفاً وموظفة بالقطاعات الحكومية يلتحقون بـ (76) برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

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استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (1884) موظفًا حكوميًا وموظفة، التحقوا بـ(76) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (547) موظفاً حكومياً، بـ(25) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارةالاجتماعات، ادارة النزاع في بيئة العمل، ادارة نظام التشغيلWindows –محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات نظام التشغيلUNIX، أعمال تصميم المشاريع الإنشائية، الإبداع الإداري، الإثبات الجنائي، الأرقام القياسية، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الإلقاء الفعال، التخطيط الحضري، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تقدير تكاليف المشاريع الهندسية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (465) موظفاً حكومياً، بـ(19) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة أعمال الصيانة، ادارة نظام التشغيلWindows –محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، الاشراف الإداري، القيود المحاسبية الحكومية، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، تطوير خدمات المستفيدين، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، الاتصال الفعال في العمل، المحاسبة الحكومية في الفروع، مؤشرات الأداء.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (151) موظفًا حكوميًا، بـ(6) برامج تدريبية، وهي: إعداد المراسلات، القيود المحاسبية الحكومية، تصميم التقارير في بيئةVisual Basic.net ، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار البنائيةSQL، أصول المحاسبة الحكومية.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت (300) موظفة حكومية بـ (11) برنامج تدريبي، وهي:إدارة الوقت، إعداد وصياغة العقود، الأعمال التجارية، التخطيط التنفيذي، التنظيم في المرافق الصحية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، إعداد التقارير الإحصائية، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق (396) موظفًا حكوميًا بـ(14) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، ادارة نظام التشغيلWindows -محطةالعمل، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الجرائم المعلوماتية، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تطوير خدمات المستفيدين، تقويم البرامج التدريبية، لغةالاستفسار البنائيةSQL، مباشرة الأموال العامة، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، الذكاءالعاطفي، تحفيز الموظفين.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية التحقت (25) موظفًة حكومية بالبرنامج التدريبي (معالجة النصوص).