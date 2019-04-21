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البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي

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البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي

البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي
http://almnatiq.net/?p=719855
المناطق - واس

أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، مؤكدة تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف أمنها أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار في أراضيها.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بقوات الأمن في المملكة العربية السعودية وتصديهم وإحباطهم لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشددة على دعم مملكة البحرين لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات.

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