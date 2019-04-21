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محافظ تيماء يزور الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية ” هدف “

محافظ تيماء يزور الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية ” هدف “

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محافظ تيماء يزور الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية ” هدف “

محافظ تيماء يزور الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية ” هدف “
http://almnatiq.net/?p=719858
تيماء - محمد العنزي
قام محافظ تيماء سعد بن نايف السديري صباح اليوم بزيارة  للفرع المتنقل الخاص بهدف صندوق تنمية الموارد البشرية في أول محطاته بالمحافظة في المعهد الصناعي الثانوي فرع كلية التقنية بتيماء وكان في استقبال محافظ تيماء أثناء الوصول مشرف الفرع محمد العمري واطلع خلال زيارته للفرع على الخدمات التى تقدم لعملاء الصندوق من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل .
وأوضح مشرف الفرع محمد العمري أن الفرع المتنقل هو عبارة عن حافلة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل وذكر ان هذي المبادرات والبرامج التي يُنفذها الفرع المُتنقل تهدف الى دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب بالحافلة المتنقلة وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.
وأعرب محافظة تيماء عن شكره وتقديره لصندوق الموارد البشرية على هذه الجهود التى يقومون فيها من خلال خدمة شباب المحافظة و توفير الوظائف المناسبة لهم.

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