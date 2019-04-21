احدث الأخبار

بالتوعية والتنظيم.. تعليم القصيم يتجاوز رهبة اختبار اليوم الأول
منطقة القصيم
 محافظ تيماء يزور الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية ” هدف “
منطقة تبوك
 البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي
أبرز المواد
 (1884) موظفاً وموظفة بالقطاعات الحكومية يلتحقون بـ (76) برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة
أبرز المواد
 أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس تعليم تبوك
منطقة تبوك
 الخطوط السعودية : تعذر الاتصال بملاحَيْن في سريلانكا ومازالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تحدد موقعين للمباسط الرمضانية
منطقة تبوك
 وزير العدل يدشن نظام ناجز المحاكم لتوحيد الإجراءات القضائية
أبرز المواد
 17 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم النهائية بـ «تعليم عنيزة».. و”الفريح” يتفقد عدة مدارس
أبرز المواد
 المملكة تنضم كمراقب لاتفاقية آلية تعاون الإدارات الضريبية ضمن مبادرة الحزام والطريق
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية شهر أبريل الحالي
أبرز المواد
 تعليم حائل يعقد الاجتماع الثاني للمجلس التعليمي بالمنطقة
منطقة حائل
بالتوعية والتنظيم.. تعليم القصيم يتجاوز رهبة اختبار اليوم الأول

بالتوعية والتنظيم.. تعليم القصيم يتجاوز رهبة اختبار اليوم الأول

منطقة القصيم
محافظ تيماء يزور الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية ” هدف “

محافظ تيماء يزور الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية ” هدف “

منطقة تبوك
البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي

البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي

أبرز المواد
(1884) موظفاً وموظفة بالقطاعات الحكومية يلتحقون بـ (76) برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

(1884) موظفاً وموظفة بالقطاعات الحكومية يلتحقون بـ (76) برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

أبرز المواد

بالتوعية والتنظيم.. تعليم القصيم يتجاوز رهبة اختبار اليوم الأول

بالتوعية والتنظيم.. تعليم القصيم يتجاوز رهبة اختبار اليوم الأول
http://almnatiq.net/?p=719864
المناطق - بريدة

أثمرت الخطط الاستعدادية، واللجان الإشرافية الميدانية، ولجان المدارس التنظيمية، والتنسيق المشترك مع القطاعات الأمنية والخدمية، بنجاح انطلاقة اختبارات الفصل الثاني، من العام الدراسي 1439-1440هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية “بنين – بنات” صباح أمس، في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.

وكانت الإدارة العامة قد قدمت حملات تثقيفية وتوعوية بأهمية الانضباط والحرص على الوقت والمذاكرة وجدولة المواد، وسعت بمختلف إداراتها ومكاتبها على توفير البيئة التعليمية المناسبة للجميع، لخلق الأجواء المساعدة على نجاح سير الاختبارات .
وجاءت المسوحات الميدانية، والتقارير البيانية؛ لتعكس حجم الجهود الكبيرة المقدمة من قبل كافة العاملين والعاملات في الميدان التعليمي، والأثر الملموس على انتظام وسهولة تجاوز الطلاب والطالبات ليومهم الأول.
حيث باشرت اللجان الإشرافية في الإدارات المرتبطة بمكاتب التعليم أعمالها المساعدة والمتكاملة مع المدارس؛ بتنظيم عملية دخول الطلاب للصالات والقاعات الدراسية، بالإضافة إلى تسليم واستلام أوراق الأسئلة والإجابة، وغير ذلك من متطلبات التنظيم الإداري والإجرائي للمدارس .
من جانب آخر، حرصت المدارس بقادتها وطواقمها التعليمية والإدارية على استقبال الطلاب والطالبات بعبارات التحفيز والتشجيع والتهيئة النفسية، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الصحية، من تمور وقهوة وشاي، مع توفير المستلزمات المدرسية والمكتبية؛ لاستكمال ما قد يحتاجه الطالب في قاعة الاختبار.
مدير عام تعليم القصيم عبدالله الركيان أكد على الأثر الإيجابي لتوجيهات أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بأهمية توفير كافة متطلبات نجاح الخطط التربوية والأمنية المعدة، لتهيئة المناخ الجيد لتقديم الطلاب والطالبات لاختباراتهم على أكمل وجه، وعلى ما يقوم به معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ من متابعة واهتمام، انعكست بشكل ايجابي وفاعل، على المشهد التعليمي في المنطقة.
مقدمًا، الشكر والتقدير لكافة العاملين في الميدان التعليمي؛ لجهودهم الكبيرة التي ساهمت في نجاح انطلاق اختبارات الفصل الثاني، مشيداً بالمهنية التي اتسمت بها لجان الإشراف والرصد والمتابعة بقاعات وصالات الاختبار لكافة المدارس.
مضيفاً، أن الاستعداد المبكر، والتنظيم الجيد، لقادة ومنسوبي المدارس، أثمر نجاحاً كبيراً في تجاوز الطلاب والطالبات ليومهم الأول، وهو ما يعزز لديهم الثقة والاطمئنان لبقية فترة الاختبارات .
مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة العامة “بنين” علي الزميع أشار إلى أن الفرق الميدانية المشكلة من المشرفين، باشروا سير اليوم الأول للاختبارات، لمتابعة آلية إدراج درجات الاختبارات والتدقيق في جميع بيانات طلاب الصف الثالث ثانوي، واستكمال بياناتهم ووثائقهم ، والاطلاع على إدخال درجات التقويم المستمر للمناهج المعنية.

وأوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول “بنات” نورة العودة أن اليوم الأول سار بشكل طبيعي وفق ما رتب له، بفضل الله ثم بفضل التنسيق المبكر بين الإدارات المعنية، ودور قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في التنظيم والتهيئة وتوفير الأجواء المناسبة.

روابط ذات صلة

17 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم النهائية بـ «تعليم عنيزة».. و”الفريح” يتفقد عدة مدارس

17 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم النهائية بـ «تعليم عنيزة».. و”الفريح” يتفقد عدة مدارس
شراكة مجتمعية وخطة عمل بين تعليم عنيزة والمرور والدوريات لتهيئة السلامة والأمن لـ 80 موقعا تعليميا أثناء الاختبارات

شراكة مجتمعية وخطة عمل بين تعليم عنيزة والمرور والدوريات لتهيئة السلامة والأمن لـ 80 موقعا تعليميا أثناء الاختبارات
أمانة القصيم تضبط مستودع عشوائي داخل استراحة وتتلف ٧ طن من المواد الغذائية والصحية

أمانة القصيم تضبط مستودع عشوائي داخل استراحة وتتلف ٧ طن من المواد الغذائية والصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*