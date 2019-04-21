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مستشفى الملك خالد يقيم مؤتمر الصيدلة الأول بمحافظة الخرج

مستشفى الملك خالد يقيم مؤتمر الصيدلة الأول بمحافظة الخرج
http://almnatiq.net/?p=719912
المناطق - الخرج
تحت رعاية  مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس وبحضور مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساندة ومدير الرعاية الصيدلانية بصحة الرياض أقام مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج مؤتمر الصيدلية الأول على مستوى المحافظة بعنوان “المستجدات في الممارسات الصيدلانية”.
وكان في استقبال الحضور مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الاخصائي فهد بن محمد الممخور ومدير مستشفى مجمع الامل للصحة النفسية بالخرج الدكتور مجاهد الشهري.

حيث بدأ المؤتمر بكلمة ألقاها الاخصائي فهد الممخور وضح فيها عن أهمية المؤتمر وتطرقه الى أخر المستجدات في الممارسات الصيدلانية ورفع مستوى الوعي لدى الممارس الصحي من كافة الفئات الطبية والطبية المساندة
كما أشار الممخور في كلمته بأن المؤتمر يهدف إلى متابعة ما استجد حديثاً في مجال الممارسات الصيدلانية والتعرف على فرص التحسين المتعلقة بها وطرق تحسينها .

ثم كرم مساعد المدير العام للخدمات الطبيه المسانده الاستاذ نواف العتيبي الجهات المشاركه والاساتذه المحاضرين نظير جهودهم المتميزة في اقامة المؤتمر وتحقيق كافة الاهداف المناطه باقامة المؤتمر

ويعد هذا المؤتمر من ضمن مجموعة من المؤتمرات والبرامج والأنشطة العلمية وورش العمل للعام 2019 م بمختلف التخصصات الطبية والإدارية.

واختتم المؤتمر بعد عرض جميع مستجدات الممارسات الصيدلانية وطرق تطبيقها لتجويد الخدمات الصحية ورفع كفاءة وانتاجية الممارس الصحي لخدمة المرضى وذويهم.

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