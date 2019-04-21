بإشراف من قيادات تعليم الطائف أدى ما يزيد عن ١٢٠ ألف طالب وطالبة اختباراتهم على أكمل وجه وفِي أجواء مثالية

الطائف - عادل الزهراني

أنطلقت اليوم الأحد في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1440/1439هـ ، حيث أدى ما يزيد عن ١٢٠ ألف طالب وطالبة اختباراتهم على أكمل وجه وفِي أجواء مثالية ، وذلك في ٦ محافظات ( الطائف ، رنية ، الخرمة ، تربة ، المويه ، ميسان ) .

ومع بداية أول أيام الاختبارات ، وقف المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي على عدد من المدارس منها ثانوية عكاظ بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الطائف علي الزهراني ، لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات منذ ساعات الصباح الأولى ، وتفقد الأجواء الملائمة في القاعات ولجان الاختبار للطلاب ، في حين وقف المساعد للشؤون التعليمية فهّاد الذويبي على مدارس جنوب الطائف ومنها متوسطة وثانوية سديرة بالإضافة إلى متوسطة وثانوية كلاخ ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم جنوب الطائف سليمان السواط ، لمتابعة خطط المدارس في تنفيذ الاختبارات وأعمال قاعات الكنترول ومدى تجهيزاتها بالكوادر الفنية والتقنية . كما تابع المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي سير الاختبارات بمدارس قاعدة الملك فهد الجوية برفقة مدير مكتب التعليم بالحوية ناصر الشهري واطمئن على أدائها على الوجه الأكمل ، كما تابعت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي أعمال الاختبارات بالمتوسطة الثانية للتحفيظ واطمأنت على سيرها بالشكل الصحيح.

هذا وقد عملت جميع الإدارات والمكاتب والمدارس وفق منظومة متكاملة لضمان سير الاختبارات وأداءها بالشكل المطلوب.

أكد ذلك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي والذي أشار إلى جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني فيما تم التأكيد على قادة المدارس (بنين ،بنات) بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور .

واشار اللهيبي إلى أنه سيتم متابعة سير الاختبارات باستمرار طوال أيام الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ، ومتابعتها أول بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .