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رابطة تبوك الخضراء بالتعاون مع الجهات الحكومية تنفذ يومًا بيئيًا على سواحل ضباء

رابطة تبوك الخضراء بالتعاون مع الجهات الحكومية تنفذ يومًا بيئيًا على سواحل ضباء

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رابطة تبوك الخضراء بالتعاون مع الجهات الحكومية تنفذ يومًا بيئيًا على سواحل ضباء

رابطة تبوك الخضراء بالتعاون مع الجهات الحكومية تنفذ يومًا بيئيًا على سواحل ضباء
http://almnatiq.net/?p=719927
المناطق - تبوك
نفذت رابطة تبوك الخضراء بدعم وإشراف من بلدية محافظة ضباء بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة يومًا بيئيًا تمثل في تنظيف أعماق البحر وشواطئ الكورنيش في مدينة ضباء ضمن برنامج الإصحاح البيئي للرابطة.
وأوضح رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين أن مشروع تنظيف أعماق شواطئ مدينة ضباء يأتي كبادرة من الرابطة وأعضائها سعيًا لتحقيق جانب الإصحاح البيئي أحد أهداف رؤية المملكة 2030 مبينًا أن عدد من الغواصين من فريق غواصي ضباء شاركوا في تنظيف أعماق البحر، وشملت تنظيف أجزاء من الكورنيش بمشاركة الجهات الخاصة.
وأشار الحسين إلى استخراج كميات مختلفة من النفايات المتنوعة من قاع البحر وأطراف الساحل عادًا هذه البادرة هي البداية لإعادة الموائل البحرية المنحسرة من شواطئ البحر نتيجة تلوثه بالمخلفات والنفايات وتحسينًا للمشهد البصري لجزء من شواطئ المملكة.
ووجه شكره لبلدية محافظة ضباء ولجميع العاملين في قطاع حرس الحدود بالمحافظة ولفريق الرابطة على مساهمتهم في تفعيل أعمال مثل هذه المبادرة وغيرها من المبادرات المتعلقة بعملية الإصحاح البيئي التي تتبناها رابطة تبوك الخضراء تماشيًا مع توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والدعم المستمر والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك لجميع أعمال ومبادرات الرابطة.

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