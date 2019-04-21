الغرفة التجارية بتبوك تستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية

المناطق - تبوك

استقبلت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة سانغ كيون لي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة سعيد على عواض العسيري.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الطرفين بالإضافة إلى التنسيق لإقامة معرض للمنتجات والشركات الكورية بمنطقة تبوك تستضيفه الغرفة كما تم مناقشة أهم المواضيع التجارية والفرص الاستثمارية بين الجانبين.

وقدم القنصل العام في نهاية اللقاء شكره للغرفة التجارية ممثلة برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على حسن الاستقبال مؤكدًا أن زيارته تأتي من خلال الشراكة القائمة بين البلدين والتواصل الدائم مع الغرف التجارية.