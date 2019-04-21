طائرة كويتية تتضرر بسبب اصطدامها بغيوم جليدية

المناطق - وكالات

اصطدمت طائرة كويتية قادمة إلى بيروت بغيمة جليدية ما تسبب في ضرر بمقدمة الطائرة، دون وقوع اصابات.

وقد هبطت الطائرة الكويتية في مطار رفيق الحريري الدولي بعد تعرّضها لعطل تقني في الجو، وأُفيد عن تعطل الجهاز المخصّص لكشف الأحوال الجوية، بحسب ما أفادت معلومات صحفية.

في المقابل، من المرجح أن تكون الطائرة قد واجهت تساقط حبات برد كبيرة الحجم على ارتفاع 8 آلاف قدم بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان، ما دفع قائدها الى الهبوط بها، ويبدو من صور الطائرة أنّها تعرضت لأضرار.

ولاحقا اوضحت الخطوط الكويتية الجوية في بيان اصدرته، ان طائرتها الأيرباص (A320) المنفذة لرحلتها رقم (KU501) المتجهة الى بيروت صباح اليوم الأحد الموافق 21\4\2019، تعرضت لإرتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة”.

ولفت البيان الى ان “الطائرة هبطت بسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هبوطاً طبيعياً”. واذ اعلن ان “الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية تعمل على إصلاح الطائرة”، توقع البيان عودة الطائرة من بيروت الى الكويت الساعة السابعة مساءً.

واعلن البيان انه “جرى نقل جميع الركاب الى الفندق للإستراحة وتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة وفقاً لسيسة الشركة بالعناية بعملائها”.