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هيئة كبار العلماء تدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية سريلانكا

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هيئة كبار العلماء تدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية سريلانكا

هيئة كبار العلماء تدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية سريلانكا
http://almnatiq.net/?p=719938
المناطق - واس

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية ونتج عنها مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صدر لها اليوم، أن علماء الإسلام قاطبة يحرمون ويجرمون هذه الحوادث الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء في أماكن العبادة وفي الشوارع والطرقات والأبنية والساحات العامة؛ حيث أعلى الإسلام من شأن حرمة الدم الإنساني، ويوجبون مكافحة الإرهاب الذي لا دين له ولا لون ولا جنس.

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