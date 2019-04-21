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الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019

الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019

أبرز المواد

الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019

الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019
http://almnatiq.net/?p=719949
المناطق - واس

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 1518 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها قرابة 117 ألف مستفيد خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك ضمن برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي التي تتبناه الهيئة لرفع الوعي الصحي بأهمية الإسعافات الأولية.
وبلغ عدد الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة 836 دورة استفاد منها 12152 متدرب خلال الربع الأول لعام 2019، فيما أقامت الهيئة 682 محاضرة تثقيفية عن مبادئ الإسعافات الأولية شارك فيها 104729 مستفيد خلال الفترة نفسها.
وتأتي البرامج التدريبية والتثقيف المجتمعي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضلع بها الهيئة لرفع الوعي الصحي بالإسعافات الأولية وضرورة الإلمام بالإجراءات الطبية الطارئة التي يتم الحاجة اليها في مواجهة الحالات الطارئة سواء كانت تلك الحالات مرضية أو ناتجة عن إصابات حيث تساهم الإسعافات الأولية بشكل كبير في إنقاذ الحالات ودعم إصابات ما قبل وصولها للمستشفى.
وتولي هيئة الهلال الأحمر السعودي اهتماما كبيرا بتدريب وتوعية المواطنين على مبادئ الإسعافات الأولية سواء من خلال الشراكات مع عدد من القطاعات سواء الحكومية او الخاص لتدريب منسوبيها أو من خلال تنظيم المحاضرات والدورات العامة للمواطنين، وكذلك من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

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