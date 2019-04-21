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بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

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بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=719952
المناطق - الخفجي

نفذت بلدية محافظة الخفجي، مؤخرا حملة شاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، في كافة أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها، والتي تأتي استكمالاً لبرنامج التشوه البصري التي تقوم به إدارة النظافة والحركة بالبلدية، ضمن حملات البلدية المتركزة على ردم تجمعات مياه الأمطار من داخل الأحياء السكنية.

وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية تقوم بحملة لردم جميع تجمعات مياه الأمطار بالأحياء السكنية بالمحافظة وفق برنامج زمني، حيث تم دفن (5) تجمعات ولا زال العمل جاري حتى الانتهاء منها.

يذكر أن يوجد لدى البلدية مشروع التخلص من النفايات وردم المستنقعات وآليات التخلص من النفايات والذي تم الإعلان عنه عبر منصة اعتماد.

من جهة أخرى واصلت فرق الرش (فرق مكافحة الحشرات ) عملها ضمن الخطة المعدة مسبقاً لعمليات الرش (التضبيب الحراري) والرش اليدوي (للحاويات) داخل للأحياء السكنية والتي قسمت على جميع الأحياء السكنية خلال الأسبوع الواحد بحيث يتم المرور على (5) أحياء سكنية في اليوم الواحد.

وكررت بلدية محافظة الخفجي دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها، وذلك بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص تفاديا للغرامات، والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات البلدية عبر مركز 940 الذكي.

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