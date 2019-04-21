احدث الأخبار

السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
 الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019
أبرز المواد
 مرور الخرج يوفر الإمكانيات المرورية في فترة الاختبارات الدراسية
منطقة الرياض
 هيئة كبار العلماء تشيد بجهود رجال الأمن في الحفاظ على مكتسبات الوطن
أبرز المواد
 وزراء الخارجية العرب: الدول العربية لن تقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لاتنسجم مع المرجعيات الدولية
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء تدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية سريلانكا
أبرز المواد
 طائرة كويتية تتضرر بسبب اصطدامها بغيوم جليدية
أبرز المواد
 الغرفة التجارية بتبوك تستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية
منطقة تبوك
 خامنئي يعفي الجعفري من قيادة الحرس الثوري ويعين سلامي خلفا له
أبرز المواد
 رابطة تبوك الخضراء بالتعاون مع الجهات الحكومية تنفذ يومًا بيئيًا على سواحل ضباء
منطقة تبوك
 بإشراف من قيادات تعليم الطائف أدى ما يزيد عن ١٢٠ ألف طالب وطالبة اختباراتهم على أكمل وجه وفِي أجواء مثالية
منطقة مكة المكرمة
السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن

السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن

أبرز المواد
بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

المنطقة الشرقية
الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019

الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019

أبرز المواد
مرور الخرج يوفر الإمكانيات المرورية في فترة الاختبارات الدراسية

مرور الخرج يوفر الإمكانيات المرورية في فترة الاختبارات الدراسية

منطقة الرياض

السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن

السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن
http://almnatiq.net/?p=719956
المناطق - واس

استنكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به طغمة من المعتدين استحوذت عليهم الأفكار الضالة بمحافظة الزلفي، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية مخالفة صريحة لنصوص الشريعة ومجانبة للسنة النبوية وما هي إلا خديعة أعداء الإسلام يبتغون بها إثارة الفتن والقلاقل ويستهدفون بها أمن بلاد الحرمين واستقرارها ومقدراتها.
وأشاد معاليه باستبسال رجال الأمن الأشاوس وتمكنهم من دحر المعتدين والقضاء عليهم في موقف بطولي فريد ينضم إلى سلسلة الأعمال البطولية التي يقوم بها رجال الأمن في هذا الوطن الشامخ تحت راية التوحيد وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – أيده الله – وحض معاليه أبناء الوطن على مساندة رجال الأمن من خلال الدعاء لهم بأن يوفقهم المولى سبحانه وتعالى ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على من عاداهم وأن يجعلهم شوكة في أعناق أعداء الدين، داعيًا إلى مؤازرتهم والإبلاغ عن كل ما يثير الشغب والعنف والإرهاب.
وأكد معاليه أن هذه الأعمال الإجرامية تعرض أمن بلاد الحرمين الشريفين للعبث والفوضى وتخالف ما سارت عليه هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله -، وأنها لن تزيد الشعب إلا قوة وتلاحمًا وتناغمًا وتكاتفًا تحت راية المملكة العربية السعودية.
وفي ختام تصريحه دعا معاليه الله عز وجل أن يحمي بلاد التوحيد وأن ينصرها على من عاداها وأن يرد كيد معتدين في نحورهم وأن يشفي المصابين من رجال الأمن وأن يعز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إنه ولي ذلك والقادر عليه.

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019

الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019
هيئة كبار العلماء تشيد بجهود رجال الأمن في الحفاظ على مكتسبات الوطن

هيئة كبار العلماء تشيد بجهود رجال الأمن في الحفاظ على مكتسبات الوطن
وزراء الخارجية العرب: الدول العربية لن تقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لاتنسجم مع المرجعيات الدولية

وزراء الخارجية العرب: الدول العربية لن تقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لاتنسجم مع المرجعيات الدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*