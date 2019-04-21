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ليفربول يتخطى كارديف ويستعيد صدارة “البريمير ليغ”

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ليفربول يتخطى كارديف ويستعيد صدارة “البريمير ليغ”

ليفربول يتخطى كارديف ويستعيد صدارة “البريمير ليغ”
http://almnatiq.net/?p=719960
المناطق - الرياض

استعاد نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد، في الأسبوع الـ35 من “البريمير ليغ”.

وأحرز ثنائية “الريدز”، الدولي الهولندي جيورجينهو فاينالدوم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وجيمس ميلنر من ركلة جزاء، في الدقيقتين (58 و82) على الترتيب.

وارتقى ليفربول بذلك إلى صدارة الدوري مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه الأربعاء المقبل جاره وغريمه مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31.

أما كارديف سيتي، فقد تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ18، وبات مهددا بشكل كبير بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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