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ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة

ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة
http://almnatiq.net/?p=719963
المناطق - الرياض

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطأ فادح عندما غرّد على موقع “تويتر” بشأن الهجمات الإرهابية المتزامنة التي ضربت سريلانكا.

وقدم ترامب في تغريدته تعازيه لسريلانكا ولذوي الضحايا، الذين ناهز عددهم الـ200، لكنه قدم عددا غير منطقي لقتلى الهجمات.

وقال ترامب في تغريدته:” تعازينا الحارة من الشعب الأمريكي لشعب سريلانكا، إثر الهجمات الإرهابية الرهيبة التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 138 مليون شخص على الأقل، وإصابة نحو 600 آخرين”.

ونشر الرئيس الأمريكي التغريدة عندما كانت أعداد القتلى 138 شخصا، قبل أن ترتفع لاحقا إلى 207.

وبعد قرابة 20 دقيقة، انتبه ترامب إلى الخطأ الذي وقع فيه وسارع إلى حذف التغريدة، ووضع واحدة أخرى مكانها بصيغة مغايرة.

وجاءت تغريدة ترامب الجديدة على النحو التالي: “قتل 138 شخصا في سريلانكا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح، في هجوم إرهابي على كنائس وفنادق.. الولايات المتحدة تقدم تعازيها القلبية لشعب سريلانكا العظيم”.

جدير بالذكر أن عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا، صباح يوم الأحد، ارتفع إلى 215 قتيلا إضافة إلى إصابة 500 آخرين تزامنا مع احتفالات عيد الفصح وفقا للتقويم الكنسي الغربي.

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