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اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية

اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية
http://almnatiq.net/?p=719966
المناطق / بريدة

رفع وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني خالص الشكر وبالغ الثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة بالموافقة على تعيينه وكيلاً للشؤون الأمنية في إمارة منطقة القصيم , مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية , ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ـ حفظهم الله ـ.

معبراً عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية , سائلاً الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بمايرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، واعداً بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهد مستنيراً بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير منطقة القصيم لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن .

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