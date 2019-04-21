احدث الأخبار

بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”
منطقة تبوك
 رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني، يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان
أبرز المواد
 اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده
أبرز المواد
 رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي
أبرز المواد
 اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية
منطقة القصيم
 ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة
أبرز المواد
 ليفربول يتخطى كارديف ويستعيد صدارة “البريمير ليغ”
أبرز المواد
 السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

منطقة تبوك
رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

أبرز المواد
وزير الحرس الوطني، يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة

وزير الحرس الوطني، يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة

أبرز المواد
التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

أبرز المواد

رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=719971
المناطق - وكالات

ضمن باريس سان جيرمان رسميا التتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد سقوط مطارده المباشر ليل في فخ التعادل السلبي اليوم أمام مضيفه تولوز (1-1) في المرحلة الـ33 من المسابقة.

ومع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري، جاء تعادل ليل ليجعل باريس سان جيرمان بطلا للـ”الليغ 1″ بغض النظر عن نتائج بقية المباريات.

وينفرد سان جيرمان، الذي يواجه اليوم ضيفه موناكو لحساب الجولة الـ33 في مباراة ستكون شكلية للفريق الباريسي ومناسبة للاحتفال باللقب مع جماهيره، ينفرد بصدارة الدوري برصيد 81 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليل، ما يعني أن هذا الأخير لن يتمكن من اللحاق بسان جيرمان حتى ولو فاز بكافة مبارياته الخمس المتبقية، وخسر الـ”بي إس جي” كل مبارياته.

وهذا اللقب هو الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان والسادس له في آخر 7 مواسم، والثامن على مدار تاريخه.

روابط ذات صلة

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي
وزير الحرس الوطني، يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة

وزير الحرس الوطني، يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة
التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*