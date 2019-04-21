احدث الأخبار

بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”
منطقة تبوك
 رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان
أبرز المواد
 اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده
أبرز المواد
 رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي
أبرز المواد
 اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية
منطقة القصيم
 ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة
أبرز المواد
 ليفربول يتخطى كارديف ويستعيد صدارة “البريمير ليغ”
أبرز المواد
 السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

منطقة تبوك
رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة

وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة

أبرز المواد
التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

أبرز المواد

القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده

القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده
http://almnatiq.net/?p=719974
المناطق - واس

عث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مايثريبالا سيريسنا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مايثريبالا سيريسنا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : بلغني بألم شديد خبر الهجمات التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

روابط ذات صلة

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي
وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة

وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة
التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*