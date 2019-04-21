احدث الأخبار

اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده
أبرز المواد
 رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي
أبرز المواد
 اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية
منطقة القصيم
 ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة
أبرز المواد
 ليفربول يتخطى كارديف ويستعيد صدارة “البريمير ليغ”
أبرز المواد
 السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
 الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019
أبرز المواد
 مرور الخرج يوفر الإمكانيات المرورية في فترة الاختبارات الدراسية
منطقة الرياض
 هيئة كبار العلماء تشيد بجهود رجال الأمن في الحفاظ على مكتسبات الوطن
أبرز المواد
 وزراء الخارجية العرب: الدول العربية لن تقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لاتنسجم مع المرجعيات الدولية
أبرز المواد
اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!

اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!

أبرز المواد
القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده

القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده

أبرز المواد
رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

أبرز المواد
اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية

اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية

منطقة القصيم

اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!

اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!
http://almnatiq.net/?p=719977
المناطق - الرياض

أفادت دراسة جديدة بأن 4 ملايين بريطاني يحملون جينات تحميهم من السمنة ومرض السكري النوع الثاني وأمراض القلب.

ويقول العلماء البريطانيون إن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى تطوير أقراص تساعد الناس على إنقاص الوزن.

واكتشفت الدراسة أن أحد البروتينات، المعروف باسم “MC4R”، يعمل وكأنه “مفتاح الدماغ” الذي يخبرنا بالتوقف عن الأكل بعد تناول الطعام.

وتستند النتائج، التي نُشرت في مجلة “Cell”، إلى نصف مليون متطوع شاركوا في دراسة البنك الحيوي البريطاني، ممن وافقوا على تخطيط الحمض النووي الخاص بهم.

وقال البروفيسور، صدف فاروقي، من مختبرات الأبحاث الأيضية في جامعة كامبريدج: “تقود هذه الدراسة إلى حقيقة أن علم الوراثة يلعب دورا رئيسا في سبب إصابة بعض الناس بالسمنة، وامتلاك البعض الآخر جينات تحميهم منها”.

ويحمل زهاء 6% من المشاركين طفرات صحية، تسببت في بقاء المستقبِل “قيد التشغيل”، وكانوا يأكلون كميات أقل، مع احتفاظهم بوزن أخف.

وعندما درس الباحثون الطفرات المكتشفة بدقة أكبر، وجدوا أن “MC4R” يرسل إشارات عبر مسار كيميائي، يُعرف باسم “المسار التجريبي-بيتا” ارتبط بانخفاض ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ويمكن أن يوفر ابتكار العقاقير، التي تحاكي تأثير المتغيرات الوقائية في “MC4R”، علاجات جديدة أكثر أمانا لفقدان الوزن.

وقال الدكتور لوكا لوتا، المعد المشارك في الدراسة وكبير الباحثين السريرين في وحدة علم الأوبئة التابعة لمجلس البحوث الطبية: “من المفاهيم الناشئة القوية أن المتغيرات الوراثية، التي تحمي من الأمراض، يمكن استخدامها كنماذج لتطوير أدوية أكثر فعالية وأمانا. ويمكن أن تمهد النتائج الطريق أمام جيل جديد من علاجات فقدان الوزن، التي تعمل على تنشيط (MC4R) بشكل تفضيلي عبر مسار (بيتا)”.

ويضيف هذا الاكتشاف إلى دراسة سابقة، وجدت أن بعض النحفاء يملكون ميزة وراثية تتعلق بالحفاظ على الوزن.

روابط ذات صلة

القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده

القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده
رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي
ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة

ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*