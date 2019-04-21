التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

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ثمنت منظمة التعاون الإسلامي المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية السودان، وتتمثل بتقديم ثلاثة مليارات دولار أميركي، بالإضافة إلى حزمة مشتركة من المساعدات الإنسانية، لمساعدة السودان على تجاوز الأوضاع التي يمر فيها حاليًا.

وبين معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له اليوم، أن المنظمة تقدر عاليًا الخطوة السعودية – الإماراتية تجاه السودان باعتبارها أنموذجًا تطبيقيًا في التضامن الإسلامي، أسهمت به دولتان عضوتان في المنظمة لمساعدة دولة عضوة ثالثة على الاستقرار وتجاوز الظروف التي تمر بها، منوهًا بسعي الدول الأعضاء في القيام بدورها الإنساني تجاه الدول الإسلامية الشقيقة، ومشيدًا بدور السودان كعضو فاعل في المنظمة.