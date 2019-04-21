احدث الأخبار

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان
أبرز المواد
 اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده
أبرز المواد
 رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي
أبرز المواد
 اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية
منطقة القصيم
 ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة
أبرز المواد
 ليفربول يتخطى كارديف ويستعيد صدارة “البريمير ليغ”
أبرز المواد
 السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
 الهلال الأحمر: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي خلال الربع الأول لعام 2019
أبرز المواد
 مرور الخرج يوفر الإمكانيات المرورية في فترة الاختبارات الدراسية
منطقة الرياض
 هيئة كبار العلماء تشيد بجهود رجال الأمن في الحفاظ على مكتسبات الوطن
أبرز المواد
التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

أبرز المواد
اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!

اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!

أبرز المواد
القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده

القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده

أبرز المواد
رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

أبرز المواد

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان
http://almnatiq.net/?p=719980
المناطق - واس

ثمنت منظمة التعاون الإسلامي المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية السودان، وتتمثل بتقديم ثلاثة مليارات دولار أميركي، بالإضافة إلى حزمة مشتركة من المساعدات الإنسانية، لمساعدة السودان على تجاوز الأوضاع التي يمر فيها حاليًا.
وبين معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له اليوم، أن المنظمة تقدر عاليًا الخطوة السعودية – الإماراتية تجاه السودان باعتبارها أنموذجًا تطبيقيًا في التضامن الإسلامي، أسهمت به دولتان عضوتان في المنظمة لمساعدة دولة عضوة ثالثة على الاستقرار وتجاوز الظروف التي تمر بها، منوهًا بسعي الدول الأعضاء في القيام بدورها الإنساني تجاه الدول الإسلامية الشقيقة، ومشيدًا بدور السودان كعضو فاعل في المنظمة.

روابط ذات صلة

اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!

اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!
القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده

القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده
رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*