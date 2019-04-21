احدث الأخبار

بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”
منطقة تبوك
 رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان
أبرز المواد
 اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده
أبرز المواد
 رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي
أبرز المواد
 اللواء الدكتور المرواني يشكر القيادة على الثقة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة القصيم للشؤون الأمنية
منطقة القصيم
 ترامب يرتكب “خطأ كارثيا” في تعليقه على هجمات سريلانكا ويحذف التغريدة
أبرز المواد
 ليفربول يتخطى كارديف ويستعيد صدارة “البريمير ليغ”
أبرز المواد
 السديس: رجال أمننا وجنودنا البواسل حماة البلاد وعيوننا التي لا تنام دفاعًا عن أمن ومقدرات الوطن
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تستكمل برنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

منطقة تبوك
رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة

وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة

أبرز المواد
التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

أبرز المواد

وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة

وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة
http://almnatiq.net/?p=719985
المناطق - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم، البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة وزارة الحرس الوطني.

وهئية التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطني يرأسها صاحب السمو الأمير اللواء الركن / تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود ويتبعها ثلاث إدارات وهي إدارة التدريب وإدارة العمليات والعقود وإدارة التعليم وقاعدة إسناد التدريب والعقيدة العسكريه التي تتشكل من إدارة المشبهات والتدريب المساند وإدارة العقيدة العسكرية وإدارة الميادين ومساعدات التدريب وهئية التعليم والتدريب هي المعنية بتأهيل وتطوير قدرات الضباط وضباط الصف والجنود من خلال توفير الدورات في مختلف التخصصات بالداخل والخارج وتجهيز مرافق التدريب وتطويرها من خلال متابعة تحديث مناهج التدريب وأنظمة مشبهات التدريب لجميع الاسلحة الموجودة بالحرس الوطني الفردية والطاقمية وانظمة القيادة والسيطرة للقادة والأركانات وهي من يتابع تحديث وتطوير ميادين التدريب والرماية في جميع ميادين الحرس الوطني في العديد من مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي
التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان

التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان
اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!

اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*