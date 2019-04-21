وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم، البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة وزارة الحرس الوطني.

وهئية التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطني يرأسها صاحب السمو الأمير اللواء الركن / تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود ويتبعها ثلاث إدارات وهي إدارة التدريب وإدارة العمليات والعقود وإدارة التعليم وقاعدة إسناد التدريب والعقيدة العسكريه التي تتشكل من إدارة المشبهات والتدريب المساند وإدارة العقيدة العسكرية وإدارة الميادين ومساعدات التدريب وهئية التعليم والتدريب هي المعنية بتأهيل وتطوير قدرات الضباط وضباط الصف والجنود من خلال توفير الدورات في مختلف التخصصات بالداخل والخارج وتجهيز مرافق التدريب وتطويرها من خلال متابعة تحديث مناهج التدريب وأنظمة مشبهات التدريب لجميع الاسلحة الموجودة بالحرس الوطني الفردية والطاقمية وانظمة القيادة والسيطرة للقادة والأركانات وهي من يتابع تحديث وتطوير ميادين التدريب والرماية في جميع ميادين الحرس الوطني في العديد من مناطق المملكة.