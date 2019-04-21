رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

المناطق - واس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض، مُشيداً ببسالة رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر وإفشاله والقضاء فوراً على كافة منفذيه.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، إن البرلمان العربي إذ يستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، فإنه يقف ويتضامن مع المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً في تصديها الحازم للتطرف والإرهاب أمنياً وعسكرياً وفكرياً، وفي كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يحاول المساس باستقرارها واستهداف الأمن والأمان الذي تنعم به.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب ووأده من جذوره وتجفيف منابع تمويله، مثمناً عالياً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياً، وفِي مقدمة تلك الجهود، إنشاءها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومبادرتها في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.