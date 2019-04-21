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بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

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بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”

بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”
http://almnatiq.net/?p=719992
المناطق - تبوك - علي العميري

واصلت بلدية محافظة البدع تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية والمتابعة المستمرة لمحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والمخابز وذلك ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانات وبلديات المملكة وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية.
وأكد رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن الجولات التفتيشية والرقابية تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين مشددًا على ضرورة التزام هذه المنشآت بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
من جهته أوضح رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية عيطه بن سليمان المسعودي أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق أربع محلات كما تم ضبط عدداً من المخالفات ومصادرة عدد من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى فرض غرامات مالية بحق المخالفين.
وأضاف المسعودي أن الحملات الرقابية تأتي تأكيدًا على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول الغذاء وحماية المستهلكين داعيًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال الاتصال على 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية .

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