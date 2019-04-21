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مقتل ستة من عناصر الحوثي في محافظة الجوف اليمنية

مقتل ستة من عناصر الحوثي في محافظة الجوف اليمنية
http://almnatiq.net/?p=720001
المناطق - واس

قتل ستة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إثر اشتباكات مع الجيش اليمني، في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.
ونقل موقع ” سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله: إن الاشتباكات اندلعت بعد فشل عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران محاولة التسلل باتجاه جبال الربعة في المديرية الواقعة شمال غربي الجوف، مضيفًا أن من بين القتلى في صفوف المليشيا الانقلابية قائد المجموعة المتسللة، فيما جُرح آخرون.

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