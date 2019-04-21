مدرب الأهلي: مباراة بيرسيبوليس بست نقاط وسنواجها بالروح المعنوية المرتفعة

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أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي لكرة القدم يوسف عنبر أن فريقه مستعد بالروح المعنوية المرتفعة، قبل استئناف مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا عندما يلعب مع بيرسيبوليس الإيراني غداً الاثنين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية .

وقال عنبر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : إن الفوز الذي حققه فريقه في الجولة الماضية بالدوري السعودي أمام الوحدة 3 – 2، سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة ، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط أمام بيروزي، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المجموعة .

وأكد أن المباراة المقبلة بست نقاط، والفوز بها سيمنحنا دفعة هائلة من أجل اعتلاء صدارة المجموعة قبل منافسات دور الـ16 ، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني قام مؤخرا بدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.