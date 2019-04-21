الحوثيون يحتجزون مساعدات إغاثية خاصة بمستشفيات إب

المناطق - الرياض

اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية، الأحد، ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باحتجاز مواد تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، مخصصة لمستشفيات محافظة إب جنوب صنعاء.

وأدان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية، لـ20 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب.

واعتبر هذه الجريمة “تأكيدا على تحمل الميليشيات مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة”، مؤكدا أن “هذه الإجراءات الإرهابية تتنافى مع كل أخلاقيات العمل الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة”.

و طالب فتح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، بـ”التدخل العاجل” والضغط على الميليشيات للإفراج عن الشاحنات الإغاثية والقاطرات المحملة بالوقود.

كما دعاهما إلى العمل على ضمان وصولها إلى الوجهة المخصصة لها بأسرع وقت ممكن.

وطالب فتح المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق الأعمال الإنسانية، وتجريمها بوصفها “أعمالا إرهابية”، وممارسة مزيد من الضغط لوقف هذه الجرائم واتخاذ تدابير احتياطية تكفل وصول المساعدات والمواد الإغاثية إلى مستحقيها، والحيلولة دون احتجازها ونهبها من قبل الانقلابيين.