صحة عسير تنفذ قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة

المناطق - عسير

نفذت صحة عسير قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة ، وتغريمه ٥٠ ألف ريال وذلك بسبب عدة مخالفات تم رصدها من ضمنها مخالفات في عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى ، ونقص بعض التجهيزات ، ومخالفات في بعض التراخيص اللازمة .

وبينت صحة عسير أنه تم شخوص لجنة من فريق إدارة الالتزام على المستشفى ، وتم تنفيذ القرار مع إلزام مالك المنشأة بمراجعة ادارة الالتزام لتعديل وضعهم بما يتوافق مع النظام فوراً ، واستمرار الإغلاق حتى تلافي جميع الملاحظات .

وأكدت صحة عسير حرصها التام على سلامة المرضى وعدم التهاون في تطبيق أنظمة وزارة الصحة ، كما تؤكد استمرار جولاتها الرقابية على جميع المنشأت الصحية الخاصة ، وتدعوا جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم ٩٣٧ .