احدث الأخبار

صحة عسير تنفذ قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة
منطقة عسير
 سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل اغونغ
أبرز المواد
 دراسة تكشف المستور.. الملايين يستعملون “أغبى كلمة سر”
أبرز المواد
 الحوثيون يحتجزون مساعدات إغاثية خاصة بمستشفيات إب
أبرز المواد
 المجلس الانتقالي يثمن دعم المملكة والإمارات لاقتصاد السودان
أبرز المواد
 مدرب الأهلي: مباراة بيرسيبوليس بست نقاط وسنواجها بالروح المعنوية المرتفعة
أبرز المواد
 مقتل ستة من عناصر الحوثي في محافظة الجوف اليمنية
أبرز المواد
 بلدية البدع تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم – أمانة”
منطقة تبوك
 رئيس البرلمان يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان
أبرز المواد
 اكتشاف سر عدم اكتساب البعض وزنا زائدا!
أبرز المواد
صحة عسير تنفذ قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة

صحة عسير تنفذ قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة

منطقة عسير
سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل اغونغ

سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل اغونغ

أبرز المواد
دراسة تكشف المستور.. الملايين يستعملون “أغبى كلمة سر”

دراسة تكشف المستور.. الملايين يستعملون “أغبى كلمة سر”

أبرز المواد
الحوثيون يحتجزون مساعدات إغاثية خاصة بمستشفيات إب

الحوثيون يحتجزون مساعدات إغاثية خاصة بمستشفيات إب

أبرز المواد

صحة عسير تنفذ قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة

صحة عسير تنفذ قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة
http://almnatiq.net/?p=720025
المناطق - عسير

نفذت صحة عسير قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة ، وتغريمه ٥٠ ألف ريال وذلك بسبب عدة مخالفات تم رصدها من ضمنها مخالفات في عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى ، ونقص بعض التجهيزات ، ومخالفات في بعض التراخيص اللازمة .

وبينت صحة عسير أنه تم شخوص لجنة من فريق إدارة الالتزام على المستشفى ، وتم تنفيذ القرار مع إلزام مالك المنشأة بمراجعة ادارة الالتزام لتعديل وضعهم بما يتوافق مع النظام فوراً ، واستمرار الإغلاق حتى تلافي جميع الملاحظات .

وأكدت صحة عسير حرصها التام على سلامة المرضى وعدم التهاون في تطبيق أنظمة وزارة الصحة ، كما تؤكد استمرار جولاتها الرقابية على جميع المنشأت الصحية الخاصة ، وتدعوا جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم ٩٣٧ .

روابط ذات صلة

190 ألف طالب وطالبة في اختبارات تعليم عسير

190 ألف طالب وطالبة في اختبارات تعليم عسير
مدير جامعة الملك خالد يتوج الفائزين بجائزة المبادرات الطلابية في نسختها الأولى غدًا

مدير جامعة الملك خالد يتوج الفائزين بجائزة المبادرات الطلابية في نسختها الأولى غدًا
أكثر من 9 ملايين ريال مساعدات “بر أبها” خلال الربع الأول من العام 2019م

أكثر من 9 ملايين ريال مساعدات “بر أبها” خلال الربع الأول من العام 2019م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*