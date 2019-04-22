عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

أبرز المواد
موقع إنستجرام يدرس إخفاء “عداد الإعجاب”

موقع إنستجرام يدرس إخفاء “عداد الإعجاب”

علوم وتكنولوجيا
“ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن

“ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن

أبرز المواد
رونالدو يسجل إنجازا لم يحققه أي لاعب في التاريخ

رونالدو يسجل إنجازا لم يحققه أي لاعب في التاريخ

الرياضة

عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»
http://almnatiq.net/?p=720029
المناطق - الرياض

رغم إصدار قرار بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، إلا أن العمالة الوافدة ما زالت تسيطر بشكل فعلي على قطاع الاتصالات، ولكن من خلف “الكواليس”.
ووفقا لـ”الاقتصادية” فإنه تم رصد خلال جولة على بعض مجمعات الاتصالات المعروفة في شمال وشرق مدينة الرياض، عدة أساليب تستخدمها تلك العمالة في مزاولة المهنة، بعضها يمارس من خلف الكواليس، والأخرى تمارس بشكل مباشر مع استخدام الزي السعودي.
وتمثلت الطرق التي تستخدمها العمالة من خلف الكواليس في تقمص دور الزبون المتسوق وجمع الأجهزة المراد صيانتها من المحال المتفق معها، أو إعادة الأجهزة لتلك المحال بعد صيانتها، حيث تكون الصيانة في مواقف السيارات، وفي الشقق القريبة من المجمعات.
في حين تمثلت أساليب العمالة المزاولة للمهنة بشكل مباشر من الجنسيات “العربية”، في استخدام الزي السعودي واللهجة السعودية لإيهام العملاء أنهم مواطنون.

روابط ذات صلة

“ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن

“ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن
انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الرابع على التوالي

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الرابع على التوالي
سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل اغونغ

سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل اغونغ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*